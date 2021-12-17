Подружжя Зеленських відкрило ялинку на Банковій [ Редактировать ]
А ввечері Зеленські відкрили на Банковій ялинку. Тепер там офіс не лише президента, а ще й Святого Миколая. А також - ковзанка, новорічний ярмарок і багато іншого.
Чого саме - знає Василь Богайчик. Він побував на відкритті - і готовий розказати, що побачив.
Новорічний настрій уже панує біля Офісу Президента. Свято розпочалося годину тому. Ялинку президент відкривав разом із дружиною. Звісно, вітав киян і Святий Миколай. До якого вийшли відомі українські артисти та разом заспівали.
Відсьогодні на площі перед Офісом президента працюватиме резиденція Миколая. Там чекатимуть охочих сфотографуватися й загадати бажання. Робітники прикрасили не тільки головну ялинку. Поряд засяяли вогниками й живі дерева. Біля них - кілька фігурок ангелів, які складаються з великої кількості маленьких лампочок.
З правого боку від центрального входу встановили карусель. А навпроти - облаштували ковзанку. Вона працюватиме безкоштовно. Цей святковий майданчик відкриватиметься щоранку о десятій. Та працюватиме без вихідних.
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