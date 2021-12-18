Від групи крові до контактів родичів. У Дніпрі - розробили спеціальні браслети із QR-кодом. Якщо їх власник раптом знепритомніє у громадському місці, перехожі зможуть просканувати аксесуар, викликати швидку чи надати допомогу.

Кому в першу чергу видають гаджет? І як медики оцінюють новацію? Наші кореспонденти розкажуть

Пані Тамарі 68 років. Жінка алергік. До того ж має хворе серце. Нещодавно мало не знепритомніла в транспорті.

Тамара Щуцька, жителька Дніпра:

Був підвищений тиск у зв'язку з ішемічною хворобою серця.

Отож для того, щоб максимально убезпечити себе, пані Тамара зголосилася на SOS-браслет.

Тамара Щуцька, жителька Дніпра:

Можна знепритомніти й тоді він знадобиться. Не байдужі люди підійдуть і допоможуть.

SOS-браслет - це гумовий ремінець із QR-кодом. Його видають у територіальному центрі тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Цей ґаджет має допомогти оперативно ідентифікувати людину в разі, якщо їй раптом стане зле у громадському місці. Тоді будь-хто зможе сканувати QR-код і встановити особу та захворювання людини.

Потрібно навести камеру смартфону на QR-код на браслеті, після цього мені необхідно перейти за посиланням і потім відображається вся інформація щодо цієї особи та її хронічних захворювань.

А ще відображається група крові, наявність алергії, контакти довірених осіб. Міститься прізвище, ім'я і по батькові, дата народження та як надати невідкладну допомогу.

Катерина Авдєєва, фахівець із соціальної роботи КУ "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування":

Таких браслетів потребують, ті хто знаходиться у зоні ризику. А саме, хто має цукровий діабет, якісь тяжкі хронічні захворювання або не виліковні хвороби. У нас також є такі підопічні, тому це для них просто необхідність.

Роман Герасимчук, заступник голови правління ГО "Фонд соціальних ініціатив":

Він дозволяє ідентифікувати людину, яка лежить на вулиці й перебуває у непритомному стані. Ця ініціатива також направлена, щоб люди не проходили повз і не вважали, що людина може бути у стані алкогольного сп'яніння.

За попередніми підрахунками соцслужб, щонайменше 15 тисяч дніпрян потребують таких браслетів. Наразі їх отримали тільки 600 жителів міста. Видають цей рятівний аксесуар - за ініціативи громадської організації безплатно. Треба лише звернутися до територіального центру і заповнити анкету.