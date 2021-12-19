Под Кривым Рогом произошло жуткое смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.
"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Читайте также, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.
Кроме того, в населенном пункте Ямполь, который находится в Львовском районе произошло страшное ДТП, в результате которого есть погибшие. вследствие страшной аварии погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, правоохранители начали уголовное производство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Массовая авария произошла на улице Вышгородской
Водителя первого грузовика отправили в реанимационное отделение
На дорогу внезапно выбежали мужчины
В Харькове, на Белгородском шоссе, произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta
В Министерстве внутренних дел озвучили печальную статистику аварий в Украине