На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.

"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Читайте также, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.

Кроме того, в населенном пункте Ямполь, который находится в Львовском районе произошло страшное ДТП, в результате которого есть погибшие. вследствие страшной аварии погибли пассажир и водитель автомобиля ВАЗ, правоохранители начали уголовное производство.

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