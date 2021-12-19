Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия) выступает за ужесточение персональных санкций против России.

Речь идет об ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной.

Об этом сообщается в ее интервью для Bild am Sonntag.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", - отметила Ламбрехт.

Напомним, в среду, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц завершили свои первые переговоры. Также глава государства встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он заявил, что рад нашему знакомству с канцлером Германии Олафом Шольцем и ожидает углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны.

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