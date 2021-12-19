В Украину с официальным визитом приехала делегация от Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов.

Таким образом, темой для обсуждений будет военное наращивание российских войск вокруг границ Украины. Делегацию возглавил Джейсон Кроу.

Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и подчеркнуть двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

Отмечается, что на этой неделе группа сенаторов США зарегистрировала Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны.

Читайте также, делегация во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой находится в Великобритании. В этом году еще один миллиард фунтов уйдет на украинские проекты, немало внимания делегации уделили и вопросу российской агрессии.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Французская сторона определяется с датой визита, на днях Макрон едет с визитом в страны Персидского залива, а следующая поездка французского лидера запланирована в Украину.

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