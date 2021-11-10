Українська делегація прибула у Вашингтон для узгодження стратегічного партнерства [ Редактировать ]
Хартію щодо стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами підпишуть за кілька годин у Вашингтоні. В американській столиці з візитом перебуває представницька делегація з Києва на чолі з міністром закордонних справ. Що за документ збираються підписати? І які ще питання порушуватимуть? Дмитро Анопченко готовий розповісти всі деталі.
Від самого ранку сьогодні тут, у Держдепартаменті, погоджували останні деталі документа, який, за словами Дмитра Кулеби, на найближчі 10 років чітко визначить, як розвиватимуться і куди рухатимуться відносини Києва і Вашингтона. При всій безсумнівній підтримці, яку Україна має в Штатах, все одно не вистачало формальної домовленості.
Документа, у якому б чорним по білому розписали і умови оборонної співпраці, і деталі щодо допомоги в протистоянні з Росією. Такого, який був би обов'язковим для будь-якого держсекретаря і будь-якого президента - нехай навіть у Штатах і зміниться адміністрація. Щоб ніхто з топ-політиків не міг раптом передумати чи заморозити допомогу, як колись зробив це Трамп. І саме такою формальною домовленістю і стане Хартія, яку на наших очах от-от підпишуть. Прилетівши до Вашингтона напередодні пізно ввечері, Дмитро Кулеба прокоментував деталі пресі.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Хартія - це про стратегію, про те, куди ми ведемо українсько-американські відносини, про безпекові програми, які ми маємо зі Сполученими Штатами. Це про сьогодні - як ми тут і тепер зміцнюємо обороноздатність України.
Востаннє документ такого рівня Вашингтон і Київ підписували ще 2008 року. Комісія зі стратегічного партнерства взагалі тривалий час не збиралась. Отже, зараз, по суті, реанімують механізм для прямих контактів між українськими урядовцями та їхніми американськими візаві, і між двома міністрами. А це може знадобитися передусім через війну на Донбасі.
Україна прагне певних гарантій на випадок загострення на фронті, адже останні 2 тижні постійно з'являються тривожні повідомлення і про нарощування збройних формувань на наших кордонах, і про те, що Штати дипломатичними каналами начебто повідомили партнерів про можливість певного загострення. Відповідаючи на пряме запитання, Кулеба заявив, що із Вашингтоном в поглядах на ситуацію розбіжностей немає.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
У нас дуже виважена позиція: ми не плануємо нікого провокувати і робити те, що слугуватиме виправданням для російської ескалації. Уздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі, сформовані точки напруження, і будь-якої миті їх можуть активувати. Наше завдання - запобігти цьому, а якщо не станеться, то максимально мобілізувати підтримку світу і дії наших міжнародних партнерів, які будуть здатні зупинити Росію.
Ну а ще тут, у Вашингтоні, українська делегація порушуватиме питання щодо другого "Північного потоку". Кажуть, саме зараз з'явилась нагода до цієї теми повернутися. Коли Байден і Меркель домовлялися, що Вашингтон дасть добудувати російську трубу і не запроваджуватиме нових санкцій, від обох політиків пролунав меседж: ця домовленість діятиме, якщо Росія не використовуватиме газогін проти інших країн і він залишатиметься суто економічним проєктом.
Ну і от тепер у Києві заявляють (і це звучить сьогодні на всіх рівнях, і у Вашингтоні), що газова криза - штучна, що це - цитую міністра – "енергетична війна". А отже, і домовленості щодо газогону потрібно переглянути. Тож підписання Хартії вже за дві години - тоді ж і Тоні Блінкен окреслить свою позицію щодо всіх цих питань.
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