Цьогоріч її відкрили на день раніше - 18 грудня.

60 кілометрів гірлянд, ковзанка, фотозона, карусель, а ще десятки Дідів Морозів, і звісно ж - вона - головна ялинка України.

Цьогоріч її відкрили на день раніше - 18 грудня. Все минуло без скандалів і... капелюха, через який торік ялинку прозвали відьомською.

Втім, інтрига зберігалася до останнього: яким же буде найбільше новорічне дерево країни? Скільки грошей на нього витратили? І чи зможе наша новорічна красуня конкурувати з європейськими?

Про все розкаже наша Карина Вакарєва.

Свято розпочалося. Вже офіційно. В столиці урочисто засвітили головну ялинку країни. Щоб відчути новорічну атмосферу попри дощ і сірий день, на Софійську площу прийшли тисячі людей. Запалює все традиційно мер:

Й одразу попереджає...

-Сьогодні Миколая не буде. Він буде завтра. Обіцяємо.

Бо цього року традицію порушили. І ялинка засяяла на день раніше. Організатори пояснюють: усе, аби пришвидшити наближення свят. А люди - й не проти.

Засвічували вогники на столичній красуні з інтригою - у кілька етапів. Спочатку увімкнули ілюмінацію навколо святкового дерева, а потім і саму ялинку. Кличко прогнозує: наша ялинка...

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Буде в трійці найкращих ялинок Європи і світу. Ми багато для цього зробили.

Насамперед - розвісили силу-силенну кульок. Їх на дереві аж двадцять тисяч! А ще його прикрасили яскравими гірляндами. Скільки їх буде - нам розповіли за кілька днів до відкриття.

Ігор Добруцький, голова оргкомітету новорічних свят:

Більше, чим на Нью-Йоркській на 12 км. Отак будем казати. Насправді, десь приблизно під 60 кілометрів, це на всій площі.

До речі, про нью-йоркську конкурентку київської. Головна ялинка Америки завважки 12 тонн і заввишки 24 метри. Привезли її з Меріленду. На новорічній красуні засяяли понад 50 тисяч ліхтариків. А на верхівці - зірка вагою 400 кілограмів з мільйонами кристалів Сваровські.

А в Лондоні - ялинковий скандал! Дерево британцям подарувала Норвегія, і воно... не сподобалося. Тонке, негарне й трохи кривувате. У мережі люди порівнюють його із зачіскою Бориса Джонсона і жартують, що теж перехворіло на ковід. Тож якщо лондонська ялинка має всі шанси стати... найекстравагантнішою, то ось ця - у Вільнюсі - найгарнішою в Європі. Вже котрий рік новорічна красуня Литви очолює цей рейтинг. 27-метрова інсталяція на Кафедральній площі прикрашена кристалами сніжинок. Відкрили її ще наприкінці осені.

Ну що, повернімося до святкувань у Києві?

На Софійській площі можна їсти і пити безперестанку. Тут буквально усе заставлено ятками.

- Доброго вечора, в яку ціну ваш глінтвейн? - Маленький стаканчик - 90 гривень, і великий - 110. - А що в асортименті? - Є на білому вині, є на червоному. Ягідний, вишневий, гранатовий. Манго-маракуйя, ананас. - Який беруть більше - алкогольний чи безалкогольний? - По-різному. - Щоб зігрітися? - Ну звичайно!

А потім, коли зігрівся, можна й перекусити. Їжі стільки, що аж очі розбігаються!

-Це кюртош. Венгерська випічка. Посипається різними посипками, які ви обираєте. У нас це різні шоколади, арахіси, кориці, ванілі. Все, що душа бажає.

-Кебабчики гаряченькі з курочкой, з телятинки. Ось такі сети дуже смачні, картопелька по-домашньому з ковбасками, кукурузка гаряченька. Можна ось так (показує) наїстися.

-Ми робимо чікен. Це з курицею, шампіньйонами та сиром моцарела.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Їжа тут у вуличному стилі. Це здебільшого бутерброди або снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи дистанцію. І що важливо - розрахуватися можна не тільки готівкою. А ось, як я - картою.

Тим, хто шукає веселощів, ближче до сцени. Там - хорові гурти.

До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштувала столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей дали спонсори. Що на площі вражає найбільше - ми запитали киян.

-Навіть краща, чим в минулому році. Реально. Йолка красивіша і люди більш щасливіші.

-Отака! (показує) Дітям подобається, нам також.

-Ялинка шедевральна. І ось це знизу, не знаю, як називається. Але дуже сподобалось.

А називається те, що знизу - вертеп. І київська рідзвяна шопка - найбільша в Європі. Аж 34 метри. Так, мабуть, організатори, вирішили реабілітуватися після торішнього скандалу. Коли ялинку прикрасили капелюхом із Гаррі Поттера, який чомусь охрестили... "відьомським".

А чи пам`ятаєте ви, якою була столична ялинка п'ять, десять чи навіть тридцять років тому? Пропоную ретроспективу:

1954ий рік. Головна ялинка країни на Софійській площі. На вигляд скромно і місцями навіть бідно.

А це вже 62-ий. Новорічну красуню встановили на Майдані Незалежності - тоді площі Жовтневої революції. І присвятили її польоту Юрія Гагаріна.

У 93-му - новорічне дерево в Києві прикрасили... аж занадто по-українськи. Варениками, хаткАми та візерунками.

А от найскандальнішою була, певно, ялинка-конус. 2012-го. Її тоді назвали найбільш негарною.

Ялинку 2014-го запам'ятали не тільки українці, а й, певно, весь світ.

І найсмачніша – 2016-го. В смаколиках та імбирних пряниках.

Але повернімося у день сьогоднішній! І одразу - на ковзанку! Про неї нам розповідали ще заздалегідь.

Яна Барінова, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації:

Також буде ковзанка безкоштовна цього року.

Щоправда, не для всіх. Тож, якщо ви не п'ятирічна дитина зі своїми ковзанами, доведеться викласти щонайменше 200 гривень. Та ціна охочих не лякає. До ковзанки вишикувалася черга. У ній ми і побачили його - Святого Миколая!

Святий Миколай: - Ми вас чекали завтра, а Ви прийшли сьогодні. - Ми ніколи не запізнюємось! - Діткам під подушку вже подарунки приладнували? - Працюємо над цим! (сміється)

До Нового року менше як два тижні. Та атмосфера свята заповнила все.

-Дорогі глядачі. Побільше вам посмішок. Ось!

-Здоров`я, успіху і щастя. І домашнього достатку. І побільше хороших емоцій.

- Що хочеш побажати глядачам? - Щоб всі вони були здорові і добре відсвяткували Новий рік!