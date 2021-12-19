Спортсмен-сноубордист Михаил Харук удачно выступил на Кубке Европы в Чехии. Украинец завоевал серебряную медаль турнира. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Таким образом, спортсмен принес в "копилку" Украины первую медаль в сезоне 2021/22. Известно, что турнир, который проходит в чешском городе Монинец, начался два дня назад.

Еще вчера, Михаил Харук, стартовал на этапе Кубка мира в итальянской Кортина-д'Ампеццо, а сегодня получает победу на Кубке Европы в Чехии - серебряную медаль.

Читайте также, 18-летняя украинка Светлана Самуляк завоевала серебро и бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг).

Кроме того, в Киеве, на чемпионате мира по прыжкам в воду, украинские юниоры завоевали две медали. В НОК отметили, что 18-летний Данила Коновалов завоевал "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина в соревнованиях возрастной группы А, набрав 532,6 балла.

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