18-летняя украинка Светлана Самуляк завоевала серебро и бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.

Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг).

В рывке Самуляк подняла вес в 91 кг стала второй, уступив только двукратной вице-чемпионке Африки из Туниса Гофран Белхир. Третьей стала трехкратная чемпионка Африканских игр нигерийка Адиат Олариное, которая подняла 90 кг.

В толчке украинка с третьей попытки взяла 110 кг и по сумме двух видов заняла третье место в соревнованиях. Первое и второе место было у спортсменок из Африки Белхир и Олариное.

Для спортсменки из Харькова это первое выступление на взрослом чемпионате мира. В 2019 году Самуляк стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниорок, выиграв все три "золота" в категории до 55 кг.

Напомним, что в апреле 2021 года харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.