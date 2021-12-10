Светлана Самуляк завоевала для Украины первые за 8 лет медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике [ Редактировать ]
Источник: Федерация тяжелой атлетики Украины
18-летняя украинка Светлана Самуляк завоевала серебро и бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.
Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг завоевала бронзу по сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг).
В рывке Самуляк подняла вес в 91 кг стала второй, уступив только двукратной вице-чемпионке Африки из Туниса Гофран Белхир. Третьей стала трехкратная чемпионка Африканских игр нигерийка Адиат Олариное, которая подняла 90 кг.
В толчке украинка с третьей попытки взяла 110 кг и по сумме двух видов заняла третье место в соревнованиях. Первое и второе место было у спортсменок из Африки Белхир и Олариное.
Для спортсменки из Харькова это первое выступление на взрослом чемпионате мира. В 2019 году Самуляк стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниорок, выиграв все три "золота" в категории до 55 кг.
Напомним, что в апреле 2021 года харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
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