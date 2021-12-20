Два популярных препарата, которые использовали врачи для лечения коронавируса, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон". Об этом сообщает АВС News.

Заявление было сделано касательно препаратов на основе антител от Regeneron и Eli Lilly. Они были популярными среди врачей в США, благодаря их способности предотвращать тяжелое течение болезни и госпитализацию. Поэтому использовались на ранних стадиях заболевания.

Оба производителя лекарств недавно предупредили, что лабораторные исследования подтвердили невысокую эффективность препаратов для лечения "Омикрона". Этот штамм содержит десятки мутаций, затрудняющих атаку антител на вирус.

Компании также отметили, что могут быстро разработать новые препараты для штамма "Омикрон", однако ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.

Еще один препарат от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с "Омикроном". Однако проблема в том, что он сейчас не доступен во многих странах, включая США. В следующем году компания планирует расширить производство и произвести к маю 2 миллиона доз по контрактам с США, Канадой, Великобританией, Японией и рядом других стран.

Кроме того, группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.

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