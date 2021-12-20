Волинська та Запорізька області не відповідають вимогам для виходу з червоної зони – Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Тільки дві області, Волинська та Запорізька, не відповідають вимогам для виходу з "червоної" зони. Решта регіонів або вже покинули її, або невдовзі залишать. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, епідемситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах. Минулої доби зафіксували 2 тисячі 536 нових випадків коронавірусу. 157 пацієнтів померло. Одужали майже 7 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківських областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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Щодо статистики - напередодні маємо понад 4 тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше.
Відповідний наказ уже сьогодні має підписати міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.
У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
Найбільше інфікованих у Києві, на Полтавщині, Донеччині та Черкащині. Утім, шість областей найближчим часом можуть вийти із "червоної" карантинної зони.