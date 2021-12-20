За його словами, епідемситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах.

Тільки дві області, Волинська та Запорізька, не відповідають вимогам для виходу з "червоної" зони. Решта регіонів або вже покинули її, або невдовзі залишать. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, епідемситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах. Минулої доби зафіксували 2 тисячі 536 нових випадків коронавірусу. 157 пацієнтів померло. Одужали майже 7 тисяч людей.

Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківських областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.