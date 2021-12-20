Вакцинувалися майже 63 тисячі українців, з них 42 - другою дозою.

Ковідна статистика після вихідних традиційно низька. На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.

Вакцинувалися майже 63 тисячі українців, з них 42 - другою дозою. А додаткове третє щеплення вже зробили 92 людини. Водночас вихідними в Україні виявили перший випадок "Омікрону". Хворий повернувся з Арабських Еміратів.

Це жінка, нині вона лікується, контактні особи - ізольовані, каже профільний міністр Віктор Ляшко. За його словами, новий штам досить небезпечний, адже поки що достеменно невідомо, які наслідки він матиме для здоров'я.