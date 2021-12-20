Додаткове третє щеплення вже зробили 92 людини [ Редактировать ]
Ковідна статистика після вихідних традиційно низька. На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
Вакцинувалися майже 63 тисячі українців, з них 42 - другою дозою. А додаткове третє щеплення вже зробили 92 людини. Водночас вихідними в Україні виявили перший випадок "Омікрону". Хворий повернувся з Арабських Еміратів.
Це жінка, нині вона лікується, контактні особи - ізольовані, каже профільний міністр Віктор Ляшко. За його словами, новий штам досить небезпечний, адже поки що достеменно невідомо, які наслідки він матиме для здоров'я.
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Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.
Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
ДБРівці "накрили" одну з амбулаторій столиці. При чому на очах у здивованих пацієнтів і медиків. Виявилося, що шахрайством займалися поліцейський і лікарка. На сертифікатній "липі" заробили... ні багато, ні мало - мільйон гривень.
У країні вже виявили 134 випадки зараження штамом "Омікрон".
Решта регіонів або вже покинули її, або невдовзі залишать. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.