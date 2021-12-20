Український ялинкопад: чи встигне влада встановити нові дерева [ Редактировать ]
Завалені, але і далі сяють. Прикрість спіткала новорічні дерева, які встановили на центральних площах міст України. Бо одразу декілька прикрашених ялинок... упали. І все через сильний вітер.
Про ялинкопад розкажуть мої колеги, а також про те, чи встигнуть чиновники привезти та встановити нові красуні?
В Україні з'явився Грінч - викрадач Різдва. Чи в усьому винен вітер? У центрі Маріуполя головна ялинка міста просто зігнулася навпіл. І при цьому продовжувала сяяти.
Святкове дерево не витримало сильного вітру. Минулося без постраждалих. У мерії обіцяють - уже найближчим часом новорічна красуня знову засяє вогнями.
Не встояла ялинка і в місті Лебедин, що на Сумщині. Через сильний буревій тріснули розтяжки, на яких стояло 20-метрове дерево. І його прямо вивернуло з корінням. Постраждалих немає. Частково пошкоджені прикраси та гірлянди - саме з того боку, на який завалилася ялинка. Дерево вже відновили.
Ялинкопад дістався й Рівненщини. У селищі Квасилів новорічна красуня простояла два тижні, але... впала. І знову через сильний вітер. Поламану ялинку помітили місцеві. Дерево підняли та міцніше закріпили.
А ще раніше зламалася навпіл ялинка на Житомирщині. Ба більше - на верхівці саме в той момент був арборист. Чоловік упав з висоти 12 метрів, його врятувала страховка. А до того це новорічне дерево залишило кілька навколишніх сіл без інтернету. Коли доставляли красуню, вона гілками пошкодила інтернет-кабелі.
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