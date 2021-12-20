І якщо напередодні був сильний вітер, то сьогодні - рясний снігопад. До того ж по всій країні. Не оминула негода і столицю. Тож традиційно місто скували затори.

Як водії чистять машини від снігу, а жителі фотографують засніжене місто бачила Ірина Розова. Вона з нами на прямому зв'язку і розкаже, чи працюють на дорогах комунальники і скільки така погода протримається в столиці. Ірино!

Вітаю, Катерино! Нарешті справжня зима, зі снігом та морозами дійшла й до столиці! Хурделити почало надвечір, але сніг уже щільно вкрив землю та дерева. І це тільки додало новорічного настрою й посилило передчуття свята. І не лише мені, а й усім киянам:

-Отлично. Красиво, наконецто главное, что больше снега - меньше дождя.

- Хорошо, холодновато. Троллейбусы стоят, все стоит. Бегаю хожу, вот пытаюсь как-то дойти домой.

- Я радуюсь. Сніг сховав і гори, і долини, і стало пусто, а у нас тут у Києві дещо є.

Сніжити почало в годину пік, тож місто застигло в заторах. Зараз ми в центрі Києва. Дорогами, бачите, не проїхати. Усе стоїть. Комунальники вже працюють на повну. На вулиці виїхали зо три сотні одиниць спецтехніки. Шляховики посипають бруківку та спуски. На термометрі зараз мінус два. А вже завтра вночі синоптики обіцяють до вісімнадцяти морозу. І значних опадів не буде.

Наталія Діденко, синоптик:

Ці морози протривають до п'ятниці. Але з п'ятниці під вихідні - інша повітряна маса до нас прийде і ось таке, ось це досить серйозне похолодання морозне зміниться черговим потеплінням - до відлиги, яка буде супроводжуватися мокрим снігом і навіть дощем та штормовим вітром.

Тож одягайтеся тепліше. Будьте обережними і уважними на дорогах. Бо доволі слизько. Катю.

Це була Ірина Розова. Про ситуацію на вулицях столиці у зв'язку зі снігопадом та різким похолоданням.