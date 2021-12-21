6029 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби [ Редактировать ]
6029 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померло 346 пацієнтів. Одужало - майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях - повідомили у МОЗі.
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