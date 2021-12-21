В Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Всю ночь столицу от снега расчищали 274 коммунальных работника. Задействованы они были на узких дорожках, на лестницах подземных и надземных переходов, на остановках общественного транспорта.

Магистральные улицы чистила и посыпала спецтехника.

"По состоянию на 08:00, большинство улиц, находящихся на балансе ШЭУ, расчищены и усыпаны противогололедными средствами. Продолжается доочистка тротуаров. Работу дорожников усложнял снег, который периодически шел ночью. А также резкое понижение температуры", - рассказали в КГГА.

Однако в соцсетях пишут, что снег настолько сковал столицу, что добраться из пригорода до метро оказалось более чем тяжело. По состоянию на 10:20 в огромных пробках стоят водители на мостах и основных автомобильных магистралях.

Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.

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