COVID-19 в Україні: за добу одужали майже 19 тисяч людей [ Редактировать ]
Понад шість тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 346 пацієнтів. Одужало майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях. Повідомили у МОЗ.
по теме
Одужало - майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківських областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
Найгірші показники поширення вірусу - в Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині й Полтавщині. Напередодні вакцинувалися 133 тисячі громадян.
Напередодні майже сім тисяч триста українців захворіли на Ковід. Одужали - удвічі більше. 387 людей - померли від ускладнень. Найвищі Ковід-показники інфікувань в Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині.
Найшвидше вірус поширюється в Києві, на Полтавщині, Черкащині й Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень.