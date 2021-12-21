В Украине сокращается "красная" зона карантина. Из нее выходят Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области. Об этом сообщается в заявлении министра Кабмина Олега Немчинова.

Государственная комиссия исключит Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.

Таким образом, "красная" зона сокращается вдвое. В ней останется четыре области:

Волынская,

Запорожская.

Новые правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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