Еще шесть областей выходят из "красной" зоны карантина [ Редактировать ]
В Украине сокращается "красная" зона карантина. Из нее выходят Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области. Об этом сообщается в заявлении министра Кабмина Олега Немчинова.
Государственная комиссия исключит Киевскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Черниговскую и Черкасскую области из "красной" зоны в полночь 23 декабря.
Таким образом, "красная" зона сокращается вдвое. В ней останется четыре области:
- Волынская,
- Запорожская.
Новые правила карантина
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Ранее группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны
В среду, 15 декабря, две области Украины покинули "красную" зону
В Украине в "оранжевую" зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше - 13
Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор
По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина