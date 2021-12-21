Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 21 декабря, шесть областей, шесть областей могут покинуть "красную" зону карантина. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
- Волынскую,
- Житомирскую,
- Запорожскую,
- Киевскую,
- Николаевскую,
- Сумскую,
- Черкасскую,
- Черниговскую.
В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Только в двух "красных" регионах показатель выявления новых случаев на критическом уровне - Волынской и Запорожской.
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