По состоянию на вторник, 21 декабря, шесть областей, шесть областей могут покинуть "красную" зону карантина. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынскую,

Житомирскую,

Запорожскую,

Киевскую,

Николаевскую,

Сумскую,

Черкасскую,

Черниговскую.

В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Только в двух "красных" регионах показатель выявления новых случаев на критическом уровне - Волынской и Запорожской.

Ранее группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.