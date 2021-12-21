В Україні зафіксували 6 тисяч нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
Понад шість тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.
Померло 346 пацієнтів. Одужало - майже 19 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, - повідомили в МОЗ.
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Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
Решта регіонів або вже покинули її, або невдовзі залишать. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
Найгірші показники поширення вірусу - в Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині й Полтавщині.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.