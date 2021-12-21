У львівській школі педофіл чіплявся до семирічної дівчинки в туалеті [ Редактировать ]
А у Львові - свій переполох. В одній зі шкіл, у жіночій вбиральні, перевдягнений у жінку чоловік чіплявся до семирічної дівчинки та просив її роздягнутися. Вчасно зупинити педофіла змогла вчителька, яка випадково зайшла в туалет.
А от правоохоронці тепер шукають збоченця, бо побував він не в одному навчальному закладі. Христина Гашенко знає більше.
Усе сталося тут - у сорок третій львівській школі - ще минулого тижня. Утім, лише сьогодні в соцмережах оприлюднили ось це відео. На кадрах із камер спостереження - людина в червоній куртці, джинсах і жіночих чоботах безперешкодно заходить у хол і прямує коридором. На третьому поверсі йде у вбиральню.
Ірина Чорнобиль, директорка львівської школи №43:
На щастя, під час уроку ніхто не виходив туалет і за хвилину до завершення уроку дитина вийшла в туалет, де він її там застав, але цього було достатньо, щоб дитина злякалася.
Чоловіка у вбиральні зупинили дзвінок і вчителька, яка зайшла помити губку від крейди. Зловмисник утік. Що сталось у туалеті? Чи встиг він скривдити дитину? Жодних подробиць не розголошують. Раніше за порядком у цій школі стежила муніципальна варта. Зараз - колишня прибиральниця.
Ірина Чорнобиль, директорка львівської школи №43:
Вона була в холі і камери це показують, тобто вона стояла спиною, вона відволіклася, тут є вина її і вона понесла дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Подробиць інциденту в школі не розголошують. Відомо, що батькам дівчинки порадили звернутися до психолога. Крім того, вони вже написали заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження.
Світлана Добровольська, прессекретар ГУНП у Львівській області:
За фактом розбещення неповнолітніх санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.
А в управлінні освіти створили спеціальну комісію.
Леся Васюта, в. о. начальника управління освіти Львівської міської ради:
Це є порушення усіх наших норм, що сталося, це є насправді, враховуючи, що зараз є карантинні обмеження, жодні сторонні особи не допускаються в навчальний заклад в освітній процес, за це також будуть нести відповідальність і керівник навчального закладу.
Сьогодні двері у школі для сторонніх - зачинені. Навіть батьків не пускають. Дітей віддають їм лише на виході.
Наталія Гузіль, мама першокласниці:
Чула, що ця особа не тільки тут ходить, вона і інші школи так якби моніторить, де можна потрапити так-сяк. Я вже думаю, що його на районі у нас немає. Він вже десь по інших районах ходить.
І справді відомо, що цей чоловік уже намагався потрапити в музичну школу в іншому районі. Тож у школах всього Львова посилили охорону.
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