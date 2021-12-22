В небе над Китаем заметили зрелищное природное явление (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В небе над Китаем 19 декабря заметили редкое природное явление в виде трезубца Посейдона. Об этом в Facebook написал синоптик Игорь Кибальчич.
"Наглядный пример математики в природе: гало в виде функции Y=x^2 или трезубца Посейдона. Снято в городе Hailar (автономный район Внутренняя Монголия, Китай), 19 декабря 2021 года", - подписал он эффектные фотографии.
Отметим, что гало представляет собой атмосферное оптическое явление, такое же как радуга и северное сияние. Природа этого явления — дисперсия света в кристаллах льда.
Кристаллы бывают разной формы и могут летать в воздухе разными способами. Всего насчитывают около сотни видов гало.
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