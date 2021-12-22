COVID-19 в Україні: за добу померли понад 300 людей [ Редактировать ]
Понад шість тисяч нових випадків COVID зафіксували в Україні минулої доби. 301 пацієнт помер, одужало - майже 20 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях - повідомили у МОЗі.
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