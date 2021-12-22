301 пацієнт помер від коронавірусу [ Редактировать ]
Загалом в Україні за минулої доби зафіксували понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу.
301 пацієнт помер, одужало майже 20 тисяч людей.
Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях.
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Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
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