Карантинні обмеження послаблять у шести областях [ Редактировать ]
Карантинні обмеження від завтра послаблять у шести регіонах України. Напередодні держкомісія вирішила вивести із червоної зони Житомирщину, Київщину, Миколаївщину, Сумщину, Черкащину та Чернігівщину.
Найсуворіші обмеження залишаться тільки у двох областях - Волинській та Запорізькій.
Нагадаю, за правилами жовтої зони, всі, хто хоче користуватися транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу, повинні мати бодай перше щеплення.
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