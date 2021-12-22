Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил о том, что мир пока не приблизился к концу пандемии коронавируса. Тем не менее он отметил, что имеются средства, чтобы справиться с распространением коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Мы не находимся в конце пандемии (COVID-19 - ред.), мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства (для борьбы с коронавирусом - ред.) гораздо лучше, чем были до этого.

Райан подчеркнул, что на сегодняшний день у ВОЗ и правительств многих государств есть понимание того, как следует себя вести с коронавирусом. Однако, по его словам, властям некоторых стран не хватает желания вести борьбу с COVID-19.

Напомним, что ранее один из богатейших людей в мире предупредил о высоком риске терактов с использованием биологического оружия. Билл Гейтс считает, что террористы могут использовать вирус оспы, который распылят в местах массового скопления людей, например, в крупных аэропортах. Такая искусственно вызванная пандемия станет еще опаснее естественной, в том числе коронавирусной.

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