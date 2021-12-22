За фінансові зловживання. Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього голову ПриватБанку - Олександра Дубілета. Щоправда - заочно.

Експосадовцю закидають розтрату грошей банку перед його націоналізацією. За даними слідства, колишній голова фінустанови разом зі спільниками вивели з установи 8 мільярдів гривень. Самого Дубілета на засіданні не було. Він уже кілька місяців у міжнародному розшуку.

Раніше через ЗМІ Дубілет заявив, що від НАБУ не переховується, а постійно проживає в Ізраїлі. А прилетіти на допити не може, мовляв, через ковідні обмеження.