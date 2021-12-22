У команді вогнеборців - дві послушниці та наставниця монастиря.

Із черниць у пожежники. На Черкащині жіночий монастир організував власну пожежну команду. І тепер послушниці можуть офіційно разом із рятувальниками їздити на виклики. Чому черниці вирішили взяти в руки брандспойти? Чи відвідували курси? І коли стануть на чергування? Дивіться далі.

Так у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі освячують власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій із ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги. Курс пожежниці в рясах закінчили на відмінно…

Уже відсьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття заступають на бойове чергування. ДСНС забезпечила команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння й вогнетривкою формою. Щоправда, дещо монахині, кажуть, носити не будуть.

Іларія, ігуменя Свято-Троїцького Мотронинського монастиря:

Штани не будемо вдягать, в нас спеціальні будуть підрясники пошиті , які вогню не будуть боятись, є такі ткані, що вони не плавляться. Ну не положено, взагалі жінкам не положено в штанах ходити – по-перше, гріх великий.

У команді вогнеборців - дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія - за командира в екіпажі, найтендітнішій Христині доручили керувати пожежним рукавом.

Христина, послушниця:

Там, де треба знайти сам очаг полум'я і тримати міцно бранзбойт, це як би я. Зовнішність не завжди ж співпадає з тим, що є по суті.

Монастир хоч і жіночій, але знайшлося місце й двом чоловікам. Робітникам скиту доручили кермування машиною та її обслуговування. Адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря.

Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників - неабияка підтримка в роботі. Наприклад, монахині першими зможуть дістатися до осередку займання в цьому районі й виграти час.

Олександр Євпак, заступник начальника ГУ ДСНС у Черкаській області:

Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси, це затягує час прибуття…тому ця команда нам допоможе вберегти людські життя, зберегти людське майно і не тільки людське , а й державне.

Та й самі черниці прагнуть допомагати людям не лише молитвами.