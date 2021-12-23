За минулу добу в Україні зафіксували 7312 нових випадків ковіду [ Редактировать ]
7312 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали - майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили у МОЗі.
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