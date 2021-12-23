Жіночий монастир організував власну пожежну команду на Черкащині [ Редактировать ]
На Черкащині жіночий монастир організував власну пожежну команду. Тепер рятувальники офіційно можуть долучати послушниць до гасіння вогню. Чому черниці вирішили взяти в руки пожежні рукави - дивіться далі.
Так у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі освячують власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій з ідеєю створення добровільної пожежної команди. (відео з інтернету) Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги. Курс пожежниці в рясах закінчили на відмінно.
Уже відсьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття заступають на бойове чергування. ДСНС забезпечила команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння й вогнетривкою формою. Щоправда, дещо монахині, кажуть, носити не будуть
Іларія, ігуменя Свято-Троїцького Мотронинського монастиря:
Штани не будемо вдягать, в нас спеціальні будуть підрясники пошиті, які вогню не будуть боятись, є такі ткані, що вони не плавляться.
У команді вогнеборців - дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія - за командира в екіпажі, найтендітнішій Христині доручили керувати пожежним рукавом.
Христина, послушниця:
Там де треба знайти сам очаг полум'я і тримати міцно бранзбойт - це як би я зовнішність не завжди ж співпадає з тим, що є по суті.
Монастир хоч і жіночій, але знайшлося місце й двом чоловікам. Робітникам скиту доручили кермування машиною та її обслуговування. Адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря.
Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників - неабияка підтримка в роботі. Наприклад, монахині першими зможуть дістатися до осередку займання в цьому районі й виграти час.
Олександр Євпак, заступник начальника ГУ ДСНС у Черкаській області:
Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси, це затягує час прибуття… Тому ця команда нам допоможе вберегти людські життя, зберегти людське майно і не тільки людське, а й державне.
Та й самі черниці прагнуть допомагати людям не лише молитвами.
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Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій із ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги.
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