В Черновцах в ТРЦ организовали сдачу крови [ Редактировать ]
В среду, 22 декабря, в одном из ТРЦ Черновцов провели акцию "Искусство донорства". Медики организовали пункт забора крови. Об этом пишет Корреспондент.
Есть очень много стереотипов, связанных с донорством. Люди боятся, потому что это больница и им не хочется туда идти, поэтому мы стараемся их вывести в какие-то нетрадиционные локации.
Во время акции оркестр играл классическую музыку, а художник рисовал портреты сдававших кровь.
Сообщается, что кровь сдали около тридцати жителей города.
Читайте также, рак почки развивается, когда аномальные клетки в любой из ваших почек начинают неконтролируемым образом делиться и расти. Когда это происходит, клетки могут прорастать в окружающие ткани или органы и распространяться на другие части тела.
Кроме того, британские ученые из Оксфордского университета нашли два новых симптома рака поджелудочной железы: чувство жажды и темную мочу. Сложность в том, что у большинства людей болезнь определяют на поздней стадии.
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