В среду, 22 декабря, в одном из ТРЦ Черновцов провели акцию "Искусство донорства". Медики организовали пункт забора крови. Об этом пишет Корреспондент.

Есть очень много стереотипов, связанных с донорством. Люди боятся, потому что это больница и им не хочется туда идти, поэтому мы стараемся их вывести в какие-то нетрадиционные локации.

Во время акции оркестр играл классическую музыку, а художник рисовал портреты сдававших кровь.

Сообщается, что кровь сдали около тридцати жителей города.

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