Понад сім тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили у МОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області - Волинська і Запорізька.