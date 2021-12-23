COVID-19 в Україні: зафіксували понад сім тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
Понад сім тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили у МОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області - Волинська і Запорізька.
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Одужало майже 20 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях - повідомили у МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях. Повідомили у МОЗ.
Одужало - майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях - повідомили у МОЗі.