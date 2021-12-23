Тарифы на воду поднимут на 20%: сколько будут платить киевляне с 1 января [ Редактировать ]
С 1 января жители столицы будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Установка новых тарифов обусловит рост их на 5,00 грн (с НДС), которые составят в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:
- централизованное водоснабжение - 16,164 грн/кубометр с НДС;
- централизованный водоотвод - 14,22 грн/ кубометр с НДС.
Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды, вырастут на 32,50 грн.
Напомним, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. "Подробности" подготовили материал о том, что и на сколько подорожает.
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