В 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в прогнозе Министерства экономики.

По ожиданиям ведомства, до декабря следующего года стоимость газа повыситься на 20 процентов.

При этом за горячую воду и отопление в Украине придется платить на 16% больше, в то время как электроэнергия подорожает на 17,5%.

Коснется подорожание не только коммунальных услуг. Дороже станет пользоваться ж/д транспортом. По ожиданиям Министерства экономики, билеты станут дороже на 13,5%.

Кроме того, в Минэкономики попытались выяснить, каким будет рост тарифов на газ в 2023 году. Специалисты ведомства ожидают, что рост цен составит 7,5%. Горячая вода, отопление и электричество при этом подорожают на 10%.

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Еще через год, в 2024 году, газ станет дороже еще на 10%, в то время как горячая вода и отопление покажут рост на 7,5%, а электроэнергия – на 5%.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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