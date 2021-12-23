На территории аэропорта "Борисполь" в период с 19 по 22 декабря обнаружили 30 фальшивых сертификатов иммунизации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сотрудники правоохранительных органов после обнаружения поддельных COVID-документов открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

Отмечается, что тем, у кого нашли поддельные документы, может грозить наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также, сотрудники полиции в аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Каждому конкретному факту будет дана правовая квалификация и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Кроме того, в столице разоблачили 2 преступников, которые занимались подделкой и продажей COVID-сертификатов. Клиентов" злоумышленник находил с помощью социальных сетей, в незаконной деятельности мужчине помогал семейный врач, который занимался оформлением необходимых документов.

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