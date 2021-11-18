В столице разоблачили 2 преступников, которые занимались подделкой и продажей COVID-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Согласно данным правоохранителей, "клиентов" злоумышленник находил с помощью социальных сетей. В незаконной деятельности мужчине помогал семейный врач, который занимался оформлением необходимых документов.

Злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Ему помогал семейный врач, который вносил недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавал COVID-сертификат. Таким образом, этот документ отражался в приложении Дія, что давало возможность выезда за границу.

Отмечается, что услуги злоумышленников стоили 4 тысячи гривен. При этом готовые подделки отправлялись заказчикам по почте. Во время обысков у фигурантов обнаружили огромное количество вещественных доказательств. Против них завели уголовные дела по 2 статьям, согласно которым им грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп.

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