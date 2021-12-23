Кабмин продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из России [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из России. Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
В четверг, 23 декабря 2021 года, на очередном заседании Кабмина было принято постановлении о продлении эмбарго на ввоз в Украину ряда товаров, среди которых значатся и автомобили - как легковые, так и грузовики. Запрет будет действовать как минимум до конца 2022 года.
"Запретить до 31 декабря 2022 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины товаров, произведенных в Российской Федерации, в соответствии с перечнем в приложении", - говорится в постановлении.
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