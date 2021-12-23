В четверг, 23 декабря, в редакцию сайта "Подробности" обратились жители поселка Святопетровское Киево-Святошинского района. Негодующие сельчане рассказали о том, что уже вторые сутки в их домах нет электричества, а это в -14 за окном.

Жители рассказывают, что еще 22 декабря в 19:00 им сообщили об аварийном отключении электричества и о том, что оно будет возобновлено ближе к 23:00. Однако, этого не случилось.

"Мы с детьми ждали, пока включат свет, чтобы элементарно поесть и сходить в душ. Но свет так и не дали. Когда позвонили в call-центр "ДТЕК", нам сказали, что о причине поломки им ничего не известно и сказали ждать электричество в 7:00 утра", - рассказывает местный житель Александр.

С утра и до сих пор жители поселка звонят на горячую линию "ДТЕК", однако операторы уже даже не отвечают на их заявки. Семьи с маленькими детьми вынуждены жить в условиях без света, воды и тепла.

Люди замечают, что аварийные отключения света проводятся почти ежедневно и без объяснения их причин.

Белогородский сельский голова Антон Овсиенко высказался по поводу ситуации в своем Facebook, однако почему-то ограничил комментарии юзеров соцсети к своей публикации.

"В Святопетровском продолжаются работы по ремонту поврежденной линии 10 кВ Л-ТП-550 от подстанции "Жуляны". Параллельно происходит прокладка нового кабеля питания для решения вопроса ежедневных отключений света. Со своей стороны Белогородский сельский совет предоставил технику для работ по прокладке траншеи, в которых вместе со специалистами ДТЭК задействованы работники коммунальных предприятий и благоустройства", - заявил он.

Уже сейчас люди перекрывают автомобильное движение в сторону Боярки. Если ситуация не поменяется, жители поселка собираются выходить на митинг 24 декабря под главным офисом "ДТЕК", чтобы отстоять свое право на комфортное проживание с соответствующими условиями.

Заметим, что вторые сутки частично "отрезаны" от электричества также поселки Тарасовка, Боярка, Белогородка, Дмитриевка, Шпички, а также Крюковщина и Вишневое.

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