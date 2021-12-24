Лісівники планують продати понад 30 тисяч хвойних дерев на Кіровоградщині [ Редактировать ]
На Кіровоградщині цьогоріч до новорічних свят лісівники планують продати понад 30 тисяч хвойних дерев. Їх спеціально вирощують на плантаціях. А ось від ялинок у горщиках - відмовилися. Чому - розкажуть наші кореспонденти.
На даній сосні можна менше іграшок повішать, бо на ній є шишечки.
Максим обирає новорічні дерева для друзів та рідних. Для цього особисто приїхав у лісництво Веселі Боковеньки, що на Кіровоградщині: так і цікавіше, і значно дешевше - гарну сосну можна тут взяти за сто п'ятдесят гривень.
Максим, покупець:
Обираю її не просто десь там пішов, спилявши деінде, а саме безпосередньо, де їх вирощують.
На плантації - тисячі сосен. І всі вони спеціально посаджені, щоб на новорічні свята прикрашати оселі.
Анатолій Доценко, інженер живих культур:
Наявність клейма свідчить, що ця сосна законно спиляна і бірка на сосні теж, читається з якого підприємства і що вона законно спиляна.
Цим соснам уже дев'ятий рік. А вирощують їх з ось таких насінинок, що збирають вручну із шишок сосен та ялинок. Далі насінинки вирощують у спеціальних розплідниках.
Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":
Збираємо шишки, з них добуваємо малесеньке насіннячко сосни кримської, яке навесні висіваємо у наше посівне відділення, яке ми його називаємо ясельним, бо вони тут самі маленькі.
Уже навесні ці сосенки висадять на плантації. І ростимуть вони, аж поки їхня висота не перевищить метр. Наразі в цьому дендрологічному центрі вирощують майже двадцять п'ять тисяч новорічних дерев. До продажу готують - п'ять тисяч.
Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":
Висів доглядається, прополюється, висаджується, висаджується на плантації й протягом цих років ведеться, як ручний, так і механізований догляд.
Цьогоріч лісівники Кіровоградщини вирішили відмовитися від новорічних дерев у горщиках. Через невміння покупців правильно доглядати за ними та висаджувати - отримували більше скарг, ніж схвальних відгуків.
Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":
Коли ми переносимо із прохолодної вулиці у тепле інколи жарке - сухе приміщення, вони себе недобре почувають, інколи забувають полити.
Та яке б дерево не обрали покупці - зрубане чи в горщику, головне, кажуть лісівники, - новорічний настрій, який дарують ялинки.
Максим, покупець:
Так що всіх з наступаючими святами, щастя, здоров'я, сімейного благополуччя!
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