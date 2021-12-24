На Кіровоградщині цьогоріч до новорічних свят лісівники планують продати понад 30 тисяч хвойних дерев. Їх спеціально вирощують на плантаціях. А ось від ялинок у горщиках - відмовилися. Чому - розкажуть наші кореспонденти.

На даній сосні можна менше іграшок повішать, бо на ній є шишечки.

Максим обирає новорічні дерева для друзів та рідних. Для цього особисто приїхав у лісництво Веселі Боковеньки, що на Кіровоградщині: так і цікавіше, і значно дешевше - гарну сосну можна тут взяти за сто п'ятдесят гривень.

Максим, покупець:

Обираю її не просто десь там пішов, спилявши деінде, а саме безпосередньо, де їх вирощують.

На плантації - тисячі сосен. І всі вони спеціально посаджені, щоб на новорічні свята прикрашати оселі.

Анатолій Доценко, інженер живих культур:

Наявність клейма свідчить, що ця сосна законно спиляна і бірка на сосні теж, читається з якого підприємства і що вона законно спиляна.

Цим соснам уже дев'ятий рік. А вирощують їх з ось таких насінинок, що збирають вручну із шишок сосен та ялинок. Далі насінинки вирощують у спеціальних розплідниках.

Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":

Збираємо шишки, з них добуваємо малесеньке насіннячко сосни кримської, яке навесні висіваємо у наше посівне відділення, яке ми його називаємо ясельним, бо вони тут самі маленькі.

Уже навесні ці сосенки висадять на плантації. І ростимуть вони, аж поки їхня висота не перевищить метр. Наразі в цьому дендрологічному центрі вирощують майже двадцять п'ять тисяч новорічних дерев. До продажу готують - п'ять тисяч.

Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":

Висів доглядається, прополюється, висаджується, висаджується на плантації й протягом цих років ведеться, як ручний, так і механізований догляд.

Цьогоріч лісівники Кіровоградщини вирішили відмовитися від новорічних дерев у горщиках. Через невміння покупців правильно доглядати за ними та висаджувати - отримували більше скарг, ніж схвальних відгуків.

Галина Підтикана, директорка Дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру "Веселі Боковеньки":

Коли ми переносимо із прохолодної вулиці у тепле інколи жарке - сухе приміщення, вони себе недобре почувають, інколи забувають полити.

Та яке б дерево не обрали покупці - зрубане чи в горщику, головне, кажуть лісівники, - новорічний настрій, який дарують ялинки.

Максим, покупець: