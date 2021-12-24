COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 6647 випадків ковіду [ Редактировать ]
Шість тисяч 647 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 248 пацієнтів померли, одужали - майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
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