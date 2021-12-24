COVID-19 в Україні: зафіксували понад сім тисяч інфікувань за добу

Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили у МОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області - Волинська і Запорізька.