Чехія запроваджує обов'язкове ПЛР-тестування для в'їзду в країну [ Редактировать ]
Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня. А для тих, хто має посвідку на проживання - з третього січня. Натепер, у Чехії визнають чотири вакцини: "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" та "Джонсон і Джонсон".
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Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами.
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Громадяни, що не мають такого документа, можуть в'їхати в країну лише у виняткових випадках за рішенням окремого дозволу керівника Державної прикордонної служби Латвії.
Таку можливість мають усі мандрівники, що прибувають до республіки. Натепер, потрапити в Латвію мають змогу українці, які отримали ковід-сертифікат з QR-кодом.
Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу.