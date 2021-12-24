Уже на ранок після відкриття кримінального провадження і розголосу - ялинки встановили.

Красуня за мільйон. А точніше, аж за цілих п'ять мільйонів! У ЗМІ з'явилася інформація, що ялинкою за таку ціну вирішили прикрасити столичний вокзал. При цьому станом на вчора ніякої ялинки там... не було. Тож це навіть прокуратуру здивувало.

На вокзалі заспокоюють. Кажуть: ялинку вже встановили. Вночі. І її вартість набагато скромніша. Скільки ж вона коштує? І чому все знайшлося, тільки-но з'явилася кримінальна справа? Розібратися в цьому ялинково-фінансовому детективі вирішив наш Олександр Васильченко.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Ось вона, новорічна красуня. Сьогодні до неї багато людей підходять і просто помилуватися і сфотографуватися напам'ять. А от вчора тут її шукали ледь не всі правоохоронні органи столиці.

Про таємниче зникнення двох ялинок і новорічного декору, на яке Укрзалізниця витратила понад 4 мільйони гривень, заявили у столичній прокуратурі. Силовики зацікавилися, чому на Центральному і Південному вокзалах досі не встановлені ялинки і немає декорацій. Адже за договором усе мало бути зроблено ще в середині грудня.

Володимир Коваль, керівник вокзальної компанії:

Мала бути встановлена 17 числа, як це було задекларовано в договорі. Ми це усвідомлюємо, ми це знаємо і в зв'язку з цим будуть застосовані штрафні санкції до постачальника.

І диво! Уже на ранок після відкриття кримінального провадження і розголосу - ялинки встановили. Темпи рекордні! Два новорічних дерева - за ніч! Про оперативність залізничників навіть у соцмережах почали жартували. В Укрзалізниці натомість виправдовуються - мовляв, збіг обставин.

Володимир Коваль, керівник вокзальної компанії:

У нас із початку було обумовлено дата постачання і встановлення 23-го числа. 24-го числа. У зв'язку з затримкою і форс-мажором постачальника.

Коштує така красуня 680 тисяч гривень. Оцінити - це дорого чи дешево - на підприємстві не беруться.

-Багато чи мало, має сказати ринок. Ми вийшли на "Прозорро", запропонували чітко, відкрито прийняти участь у торгах.

У прокуратурі кажуть, уже знайшли і виробника ялинки і постачальника. І порівняли ціни з проведеним тендером.

Надія Максимець, речниця Київської прокуратури:

Ми встановили реальну вартість цієї ялинки. З'ясувалося, що виробник її продає за 280, тобто закупівля була зроблена вдвічі дорожчою ніж у виробника.

До того ж, пояснюють слідчі, прикрасити зали вокзалів можна було б вчасно. Адже це не має жодного стосунку до встановлення ялинки.

Надія Максимець, речниця київської прокуратури:

Були проведені допити службових осіб, які не надали об'єктивної інформації, чому не були виконані умови договору.

Ціна другої ялинки - майже пів мільйона гривень. Але побачити її нам вдалося тільки через скло.

Олександр Васильченко:

А от подивитися ялинку на Південному вокзалі, на жаль, поки що не вийде. Тут все перекрито правоохоронцями. Кажуть, отримали повідомлення про замінування.

Невже знову збіг обставин?

Доброго дня, перепрошую, але інформація у прес-центрі.

Замінування виявилося фейком. На відміну від ялинкової справи, яка може стати реальною. Якщо розкрадання коштів компанією доведуть - причетним загрожуватиме до п'яти років ув'язнення.