Телескоп James Webb за $10 миллиардов отправился в космос [ Редактировать ]
Источник: NASA
Ракета Ariane 5 с космическим телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает NASA.
We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!— NASA (@NASA) December 25, 2021
At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6
Телескоп назван в часть второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. Работа над проектом велась с конца 1990-х. Первоначально James Webb планировали запустить в 2007 году, однако сроки его вывода в космос неоднократно сдвигались. Стоимость проекта составила $10 млрд.
Телескоп выведут на орбиту вокруг точки Лагранжа L2, путь до нее займет около месяца. Еще около 5 месяцев потребуется на настройку оптики и калибровку научных приборов, так что первые изображения будут получены примерно через полгода.
Телескоп, разработанный при участии США, Канады и Евросоюза, призван заменить запущенный в 1990 году Hubble. 31-летний Hubble неоднократно ломался, недавно ученым удалось в очередной раз его "реанимировать".
James Webb станет самым мощным астрономическим инструментом в руках ученых. Он позволит исследователям увидеть далекое прошлое Вселенной, формирование первых галактик и свет первых звезд. Так, диаметр главного зеркала James Webb достигает 6,5 метров против 2,4 метров у Hubble.
Кроме того, новая космическая обсерватория будет работать в ИК-диапазоне, что даст ей больше возможностей для изучения далеких галактик.
О самых значимых открытиях телескопа Hubble за 30 лет можно прочитать в нашем материале.
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