Под Днепром многодетная семья попала в страшное ДТП [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепропетровской области автомобиль в ДТП попал автомобиль, в котором находилась многодетная семья. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
Авария произошла 24 декабря около 20:00 на трассе М-30 возле села Николаевка в Криничанском районе. Audi A6, в которой ехала многодетная семья, занесло и выехал на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter.
В результате столкновения погибли двое детей - 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года. Еще один 8-летний малыш в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу на Космической. Также пострадала мать семейства.
Подробности кровавого ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, что в Николаеве около полуночи произошло ДТП в котором погибли два человека.
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