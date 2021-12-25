В Днепропетровской области автомобиль в ДТП попал автомобиль, в котором находилась многодетная семья. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Авария произошла 24 декабря около 20:00 на трассе М-30 возле села Николаевка в Криничанском районе. Audi A6, в которой ехала многодетная семья, занесло и выехал на встречную полосу, где протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате столкновения погибли двое детей - 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года. Еще один 8-летний малыш в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу на Космической. Также пострадала мать семейства.

Подробности кровавого ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаеве около полуночи произошло ДТП в котором погибли два человека.