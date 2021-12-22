В Новомосковске Днепропетровской области неизвестный около 10 раз выстрелил из оружия в сторону мужчины. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, неизвестный зашел в одно из городских кафе, достал оружие и около 10 раз выстрелил в сторону 33-летнего местного жителя.

В результате чего пострадавший получил пулевые ранения. Его госпитализировали в больницу.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Покушение на убийство") УК Украины. Принимаются все меры по задержанию злоумышленника и установлению всех обстоятельств происшествия", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.

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