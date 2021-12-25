В Україні посилюватимуть карантинний режим через "Омікрон" [ Редактировать ]
В Україні ж - МОЗ каже про посилення карантину. Все через новий штам - "Омікрон". За словами головного санлікаря, насамперед візьмуться за суворіше дотримання маскового режиму.
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.
А тим часом минулої доби понад п'ять тисяч людей отримали позитивний тест на ковід. Від ускладнень померли 268 пацієнтів. Найбільше коронавірус шириться в Києві та області, а ще на Полтавщині, Доннеччині та Львівщині.
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