В Україні ж - МОЗ каже про посилення карантину. Все через новий штам - "Омікрон". За словами головного санлікаря, насамперед візьмуться за суворіше дотримання маскового режиму.

Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.

А тим часом минулої доби понад п'ять тисяч людей отримали позитивний тест на ковід. Від ускладнень померли 268 пацієнтів. Найбільше коронавірус шириться в Києві та області, а ще на Полтавщині, Доннеччині та Львівщині.