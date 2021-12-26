Українська медицина повністю готова до нової хвилі коронавірусу, яку спричинить новий штам "Омікрон". Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Буквально в п'ятницю, 24 грудня, виявили ще п'ять випадків "омікрону". Це те, що сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях, у зразках. До цього був один випадок, тобто офіційно зареєстровано шість випадків... Тому ми прогнозуємо зростання захворюваності на коронавірус, ми ще не перемогли пандемію. Але чекати ускладень якихось, чи ні залежить від кожного із нас, бо треба прийти і зробити щеплення. Те, що ми бачимо, наприклад, у Великій Британії, навіть при ста тисячах випадків невелика кількість людей госпіталізується, тому що вакцина працює і захищає від тяжкого перебігу хвороби.

Міністр розповів, що в країнах Європейського союзу, зараз фіксується рекордна кількість нових випадків на COVID-19. Ця хвиля, на відміну від попередніх, іде зі сходу на захід.

Раніше ми дивилися що відбувається в Польші і через 14-21 день в Україні ситуація повторювалась. Зараз усе навпаки: що було в Україні зараз ми бачимо в Польщі.

Нагадаємо, що у 25 грудня у Франції вперше з початку пандемії за добу виявили майже 105 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що стало антирекордом початку пандемії.