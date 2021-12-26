Ляшко розповів, чи готова Україна до поширення штаму "Омікрон" [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Українська медицина повністю готова до нової хвилі коронавірусу, яку спричинить новий штам "Омікрон". Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Буквально в п'ятницю, 24 грудня, виявили ще п'ять випадків "омікрону". Це те, що сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях, у зразках. До цього був один випадок, тобто офіційно зареєстровано шість випадків... Тому ми прогнозуємо зростання захворюваності на коронавірус, ми ще не перемогли пандемію. Але чекати ускладень якихось, чи ні залежить від кожного із нас, бо треба прийти і зробити щеплення. Те, що ми бачимо, наприклад, у Великій Британії, навіть при ста тисячах випадків невелика кількість людей госпіталізується, тому що вакцина працює і захищає від тяжкого перебігу хвороби.
Міністр розповів, що в країнах Європейського союзу, зараз фіксується рекордна кількість нових випадків на COVID-19. Ця хвиля, на відміну від попередніх, іде зі сходу на захід.
Раніше ми дивилися що відбувається в Польші і через 14-21 день в Україні ситуація повторювалась. Зараз усе навпаки: що було в Україні зараз ми бачимо в Польщі.
Нагадаємо, що у 25 грудня у Франції вперше з початку пандемії за добу виявили майже 105 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що стало антирекордом початку пандемії.
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Дві області - Волинська та Запорізька, - які єдині в Україні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, наступного тижня перейдуть у "жовту" зону. Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко
Данные обнародовали в Министерстве здравоохранения
Всего в стране вакцинировались более 14,5 миллионов человек
За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 1 832 человек
За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировали 5 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 378, медработников - 90)