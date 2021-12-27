В Испании задержали украинцев-угонщиков автомобилей (видео) [ Редактировать ]
Источник: Полиция Каталонии
Полиция Испании задержали пять человек по подозрению в угоне автомобилей. Об этом сообщает полиция Каталонии.
В воскресенье, 27 декабря правоохранители задержали четырех мужчин и одну женщину: граждан России и Украины в возрасте от 30 до 57 лет.
Расследование началось летом после того, как в Каталонии произошла серия угонов новых машин одной и той же марки. В октябре стражи порядка задержали 25-летнего украинца, что позволило выйти на преступную группировку, действовавшую в Мадриде, Валенсии и Каталонии.
Преступники были оснащены продвинутыми техническими средствами для взлома сигнализаций и отключения GPS-трекеров. По версии правоохранительных органов, члены банды угнали не менее 18 машин общей стоимостью один миллион евро.
Detenim cinc persones i desarticulem un grup criminal especialitzat en el tràfic il·lícit de vehicles. Els robaven a Madrid, València i Catalunya i els modificaven i falsificaven la documentació amb molta habilitat per fer que la sostracció fos indetectable pic.twitter.com/3H98DIJZxf— Mossos (@mossos) December 27, 2021
Напомним, что Испания вернула обязательное ношение масок на улицах, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон".
по теме
Шведские силовики задержали украинцев 5 декабря, однако о спецоперации стало известно только сейчас. Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 40 лет, еще одному - около 30. По версии следствия, эти люди планировали ликвидировать местного криминального авторитета, имя которого не называется
В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты, следователи нашли его по горячим следам. Подрывником оказался 51-летний житель Черниговской области
Во Львове вооруженный 18-летний подросток требовал со школьников еженедельную "дань". О вымогателе, угрожающем детям возле школы на улице Степана Бандеры, патрульным сообщили очевидцы
В Киеве похитили иностранца и продержали в подвале почти сутки. Похищение гражданина другого государства "заказала" его бывшая жена
Їх закупили в рамках програми "ПРАВО-поліція".10 пересувних лабораторій дадуть змогу ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування. Відправлять спецавтомобілі до 9-ти областей.