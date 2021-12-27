Полиция Испании задержали пять человек по подозрению в угоне автомобилей. Об этом сообщает полиция Каталонии.

В воскресенье, 27 декабря правоохранители задержали четырех мужчин и одну женщину: граждан России и Украины в возрасте от 30 до 57 лет.

Расследование началось летом после того, как в Каталонии произошла серия угонов новых машин одной и той же марки. В октябре стражи порядка задержали 25-летнего украинца, что позволило выйти на преступную группировку, действовавшую в Мадриде, Валенсии и Каталонии.

Преступники были оснащены продвинутыми техническими средствами для взлома сигнализаций и отключения GPS-трекеров. По версии правоохранительных органов, члены банды угнали не менее 18 машин общей стоимостью один миллион евро.

Detenim cinc persones i desarticulem un grup criminal especialitzat en el tràfic il·lícit de vehicles. Els robaven a Madrid, València i Catalunya i els modificaven i falsificaven la documentació amb molta habilitat per fer que la sostracció fos indetectable pic.twitter.com/3H98DIJZxf — Mossos (@mossos) December 27, 2021

Напомним, что Испания вернула обязательное ношение масок на улицах, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон".