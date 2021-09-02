Национальная полиция Испании задержала криминального авторитета, который в прошлом году сбежал из здания суда в России и с тех пор находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники Национальной полиции задержали в аэропорту Эль-Прат-де-Льобрегат (Барселона) опасного вора в законе, разыскиваемого российскими властями. Арестованный мужчина, который пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту, классифицируется как жестокий и влиятельный "вор в законе" - высший уровень в российской криминальной иерархии.

Испанцы уверены, что "вор в закон" пытался осесть в их стране, чтобы анонимно управлять своей преступной организацией в России. Поимка криминального авторитета стала результатом совместного расследования с полицией Грузии.

"РИА Новости" сообщает, что речь идет о Леване Абуладзе (Леване Сухумском), осужденном в России за незаконный оборот наркотиков и подделку документов. В настоящее время он обвиняется в том, что занимает высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). За это в России предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

В декабре 2020 года Левана Абуладзе доставили в суд во Владимире для продления ареста, срок которого истек двумя днями ранее. По просьбе адвокатов с вора в законе сняли наручники, после чего он отлучился в туалет и бесследно исчез.

Напомним, что 4 июня 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание и за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".