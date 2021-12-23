Испания возвращает ношение масок на открытом воздухе в рамках пакета мер, направленных на сдерживание штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Об этом сообщает Reuters.

После появления штамма "Омикрон" в Испании резко возросло число заболевших коронавирусом, несмотря на высокий показатель вакцинации среди населения. По состоянию на 22 декабря, в стране зарегистрировано около 60000 новых случаев заражения.

Обязательное ношение маски на открытом воздухе должно быть одобрено 23 декабря на внеочередном заседании кабинета министров и вступит в силу в канун Рождества. Однако по словам премьер-министра, будет множество исключений. К примеру, маски необязательно одевать, если люди находятся на открытых пространствах с живущими родственниками.

В заявлении правительства говорится, что администрация Санчеса также планирует ослабить правила в получении наборов для домашнего тестирования. Также власти планируют выделить 292 миллиона евро на поддержку сектора первичной медико-санитарной помощи.

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